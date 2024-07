BLOGI JA FOTOD PARIISIST | Eneli Jefimova jõudis olümpiamängudel finaali!

Jefimova ujus teises poolfinaalis, kus ta näitas 1.06,23-ga viiendat aega (võrreldes hommikuse eelujumisega oli Jefimova sajandiku võrra kiirem). Kahe ujumise peale andis see kaheksanda tulemuse, mis viis viimasena finaali. Varasemalt on olümpiafinaalis ujunud ainult kaks Eesti ujujat. Viimati juhtus see 1980. aastal Moskvas. Jefimova isiklikuks rekordiks on tänavu juunioride MM-il ujutud 1.06,08.

„Ei oska midagi öelda, suur pingelangus praegu. Ujumine ei olnud üldse nii hea. Kui aega nägin, arvasin, et see on parem. Olen väga rõõmus, et sain edasi finaali. Aeg oligi kõige üllatuslikum. Ujumine tundus palju kiirem kui hommikul. Olin enne starti natukene närvis ja see andis tunda. Aga nüüd on rahulolu. Saan parema koha kui Tokyos, isikliku rekordi püstitamine on ainus eesmärk, mis siin täitmata on,“ sõnas pisaratega võidelnud Jefimova poolfinaali järel Kanal2 eetris.

“Finišis vaatasin, et olin viies ja vaikselt arvutasin, palju minust eelmises poolfinaalis kiiremad olid. Kui oleks napilt finaalist välja jäänud, oleks see väga jube tunne olnud. Pean treeneriga rääkima, mis võis valesti minna, distantsi teine pool oli raskem kui muidu. Kui oled finaalis, võib kõike juhtuda. Puhkan homme hommikul ja õhtul olen ujulas tagasi. See võis olla motivatsioonilaks, kui nägin, et olin ikkagi finaalis.“

Finaali pääsesid:

1. Tatjana Smith (Lõuna-Aafrika Vabariik) 1.05,00

2. Mona McSharry (Iirimaa) +0,51

3. Lilly King (USA) +0,64

4. Qianting Tang (Hiina) +0,83

5. Alina Zmuška (neutraalne sportlane) +0,93

6. Angharad Evans (Suurbritannia) +0,99

7. Benedetta Pilato (Itaalia) +1,12

8. Eneli Jefimova (Eesti) +1,23

Esimesena jäi finaalist välja itaallanna Lisa Angiolini, kes jäi Jefimovale alla 0,16 sekundiga. 2012. aastal Londonis sel alal kuldmedali võitnud leedulanna Ruta Meilutyte leppis ajaga 1.06,89 ja 11. kohaga. Tänavu jalavigastusega hädas olnud Milutyte jaoks oli see sel aastal esimeseks stardiks 100 m rinnuliujumises.