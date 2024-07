12-aastase tüdruku vägistanud rannavõrkpallur mängib olümpial. Hollandi alaliit: ta ei kujuta endast enam ohtu

Pariisi olümpiamängudel on võistlustules hollandlane Steven van de Velde, kes mõisteti 2016. aastal 12-aastase Suurbritannia tüdruku vägistamise eest neljaks aastaks vangi. Olümpia eel on hollandlaste poolt teada antud, et rannavõrkpallur kommentaare ei jaga, kuid siiski jõuab seoses temaga sisuliselt igapäevaselt meediasse uudiseid.