Risto Kalmre: Simple Sessioni medalistid asuvad olümpial poodiumikohti püüdma

„Meeste rula tänavasõidus domineerivad jaapanlased, aga konkurents on ülitihe,“ kommenteeris Simple Sessioni korraldaja Risto Kalmre, kes tõi soosikutena välja kõige noorema võistleja,14-aastase Ginwoo Onodera (JPN) ning eelmise olümpiakulla omaniku ja Simple Sessioni hõbemedalisti Yuto Horigome (25, JPN). „Rula tänavasõidu võistlusformaat on üsna ettearvamatu just selles osas, et kes suudab oma parimad trikid maanduda, seega on paljudel võimalus tõusta liidriks. Just maandumisel tekkida võivad eksimused võivad saada saatuslikuks,“ lisas Kalmre.