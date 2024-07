DELFI PARIISIS | „Tundsin end nagu Maximus Colosseumi astudes.“ Lipukandja Kaljulaid sai avatseremooniast kustumatu elamuse

Mixed zone’i ehk ametlikku intervjuuala kui sellist 117 000 ruutmeetril laiuval Auguste Delaune spordipargi kompleksis, kus treenivad veel kergejõustiklased, triatleedid, ja taekwondo võitlejad, ei ole. Delfiga kohtus Kaljulaid ühes nurgapealses väravas ja usutluse andis läbi aia. Suured tänusõnad seejuures esmalt sabinasse läinud ühele turvanaisele ja kahele -mehele, kes meil esmalt üldse rääkida lubada ei tahtnud („No, no, you can’t do anything here!“), aga leebusid, kui nägid Kaljulaidi sinises kimonos, valge rätik kaela ümber, üle tühja ragbiväljaku ajakirjaniku juurde jalutamas.