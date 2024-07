Tiimijuht kinnitas, et Tänak jätkab Hyundais ka 2025. aastal. Neuville on aga kummalises olukorras

Ühtlasi selgus, et Tänak ongi ainus sõitja, kes Hyundail praegu paigas on, sest kauaaegse Hyundai patrioodi Thierry Neuville’iga pole veel kokkulepet sõlmitud. Ning kolmanda auto strateegia pole samuti veel selge.

„Järgmise hooaja vaates on kõige tähtsam asi, et Tänakul on meiega järgmiseks aastaks leping. See teeb meid väga rõõmsaks,“ rääkis Abiteboul portaalile Rallit.fi.

Tänak hoiab tänavu MM-sarjas 137 punktiga teist kohta, teda edestab vaid Neuville (145 punkti). Eriti heas hoos on Tänak olnud pühapäevadel, kus ta on suutnud päästa nii mõnegi kesise tulemuse. „Vahet pole, mis on reedel või laupäeval juhtunud - Tänak on näidanud pühapäevadel oma sihikindlust. Oleme sellega väga rahul,“ kiitis Abiteboul eestlast.

Alates 2014. aastast Hyundais sõitnud Neuville tiimijuhilt nii sooje sõnu ei teeninud, aga Abitebouli sõnul soovitakse temaga jätkata. „Thierryl on Hyundaiga pikk ajalugu. Arvan, et ta pole suutnud veel täit potentsiaali näidata, mis puudutab võite ja MM-tiitleid. Aga näis, mis sel aastal juhtub. Usun, et meil on ühine huvi temaga jätkata,“ märkis ta.

Neuville ise tunnistas, et ei tea, mis temast saab. „Kui olen täiesti aus, siis ma pole uut lepingut veel arutanud. Tahan sõitmist jätkata, aga praegusel hetkel on olukord natuke kummaline, sest Hyundai pole mu lepingupikendust veel kinnitanud. Arvan, et varsti saame neid asju arutama hakata. Aga praegu ei oska ma veel lepingu või selle pikkuse kohta midagi öelda,“ lausus ta.

Autoralli MM-sari jätkub järgmisel nädalal Soomes.