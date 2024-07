OTSEBLOGI PARIISIST | Prantslanna näitab maastikuratta olümpiakrossis võimu, kukkunud Lõiv on 20.

Pariisi kesklinnast 30 kilomeetri kaugusel asuv Elancourti mägi on lähirajooni kõrgeim tipp ja selle ümbruses võtavad mõõtu maastikuratturid. 36 startija seas on ka 34-aastane eestlanna Janika Lõiv, kes Tokyo olümpial sai 17. koha. „Kuna see hooaeg ei ole kõige ilusamalt sujunud, siis on ka ootused madalamaks läinud. Kuid nagu Tokyo eelgi – esikümnesse jõudmine on tehtav, aga selleks peab olema väga hea päev,“ rääkis Lõiv.