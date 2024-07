DELFI PARIISIS | Kukkumise kiuste 20 sekka jõudnud Lõiv: lõppkoht on kole, aga kukkumises pole süüdi rada ega ratas

Eestlannal lõhkus teise ringi alguses kukkumisega nii ratta amordi kui enda küünarnuki, lõpuks vahetus möödunud Tokyo olümpia 17. positsioon Pariisi 19. positsiooni vastu. „Ohjah, see koht ja number on nii kole, sest enesetunne oli selle aasta parim,“ võttis esikümnesse jõudmist sihtinud Lõiv enda lõppkoha kokku. „Olen rahul enda praeguse füüsilise vormiga, aga mul on kahju, et tegin teisel ringil vea ja kukkumisega lõhkusin amordi. Seetõttu kindlasti jäi paar kohta võtmata. Arvasin, et sõidan parema tulemuse kui Tokyos ja nii väga lootsin seda, aga kahjuks polnud täna see päev.“