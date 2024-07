Olümpiavõitjatele määrati vastaste järel luuramise tõttu karm karistus

Sel nädalal ilmsiks tulnud luureskandaal võttis vähemalt aastaks ajaks töö ka Kanada peatreenerilt Beverly Priestmanilt, sest rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA määras talle just nii pika juhendamiskeelu.

Mis juhtus? Prantsusmaa politsei nabis esmaspäeval Saint-Etienne’is kinni Kanada koondise analüütiku Joseph Lombardi, kes lennutas nende esimese kohtumise vastase Uus-Meremaa treeningu ajal drooni, et konkurentide plaanidest aimu saada. Neljapäeval mõisteti Lombardi kaheksaks kuuks tingimisi vangi. Tema ja abitreener Jasmine Mander lahkusid olümpialt ja naasid Kanadasse.

Samal päeval alistas Kanada Uus-Meremaa tulemusega 2:1 ja kõik näis hästi olevat. Ent peatreener Beverly Priestman loobus vabatahtlikult kohtumisele tulemast ja ööl vastu reedet teatas Kanada jalgpalliliit, et Priestman on olümpialt eemaldatud.

Telekanali TSN andmetel on nii Kanada naiste kui ka meeste koondised juba aastaid süsteemselt vastaste kinniseid treeninguid filminud. Nii juhtus ka Tokyo olümpial, mille Kanada naised lõpetasid kuldmedalitega.

Et olümpiamängude alagrupiturniiril on maksimaalselt võimalik koguda üheksa punkti, on kuue punkti maha arvamine karm karistus. Kanada šansid grupist edasi pääseda säilivad vaid juhul, kui nad võidavad täna nii Prantsusmaad kui ka viimases voorus Kolumbiat. Lisaks kolme alagrupi kahele esimesele tiimile pääsevad veerandfinaali ka kaks paremat kolmanda koha tiimi.