DELFI PARIISIS | Helen Nelis-Naukas: tahtsime kõigepealt kulda, siis pronksi... Nii nõme kaotus

Enne seda sulas kahetorkeline edu 12:10 väga kiiresti.

No ma räägin... See on väga tugev vehkleja. Ta on noorteklassides kõik medalid ära võtnud. Aga teistpidi... Mis ajab mul hinge täis - ta tegelikult ei saanud olümpiale! Ta sai [kaasmaalase Anna] Kuni asemele, kes kolme andmata jäänud dopingutestiga siia ei saanud. Ma ütlesin: „Tema kord ei ole veel. Ta on nii noor. Võta nüüd see medal ära!“ Ta ütles: „Jah, ma teen seda!“ Mul ei ole lihtsalt sõnu praegu.