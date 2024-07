Soome president Alexander Stubb: isiklikult poleks ma siia ühtegi Vene ega Valgevene sportlast lubanud

Teatavasti lubati Vene ja Valgevene sportlased, keda varasemate mängudega võrreldes on kohal vaid käputäis, olümpiale võistlema neutraalse lipu all ja ilma sümboolikata.

„Kui selles midagi head leida, siis võibolla seda, et Venemaa rahvas saab vähemalt aru, et neid on isoleeritud ning et see pole vabatahtlik boikott,“ lisas Stubb.