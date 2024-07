DELFI PARIISIS | Nelli Differt on olümpial jõudnud nelja parema sekka. Treener Nelis-Naukas: tema päev. Ta tahab medalit nii meeletult

34-aastane Differt on tõelisest närvideheitlusest seni võidukalt välja tulnud ning jõudnud Pariisi olümpial nelja parema sekka. Ta seljatas nii korealanna Young-mi Kangi, poolatari Alicja Klasiki kui ka maailma kolmanda mõõga, itaallanna Alberta Santuccio lisaajal.

„Ma ütlen ausalt, ma ei mäletagi, kas Nelli teda varem võitnud on,“ õhkas epeenaise treener Helen Nelis-Naukas võiduka veerandfinaali järel.

„Ma olen numeroloogia ja tähtkujude fänn. Huvi pärast vaatasin, kes (Santuccio) on. Ta on number 1 ehk võitja, aga me oleme number viied - ka võitjad. Ta on väga tugev isiksus ehk number kolm, nagu mina. Ah, te ei tea sellest midagi, okei,“ naeris heatujuline Nelis-Naukas ajakirjanikega suheldes.

„Väga kartsin, et ta jääb tera alla kinni. (Vastane) sai palju kordi oma käetorke või sai varbasse pihta. Ütlesin kohe, et ise rünnata ei tohi, sealt tuleb kohe vastu,“ sõnas Nelis-Naukas veerandfinaali kohta. „Ütlesin, et proovigu otsida lihtsaid kohti. Kui ta laseb end meetri peale ära suruda, pole ruumi seda teha. Ütlesin, et viimases hädas tee lihtsalt petteid, et ta ei saaks sind kätte. Ma ütlen: jumal täna aitas.“

Küsimusele, mida see näitab, et Differt on kolm lisaajale läinud matši järjest võitnud, kostis treener: „Tema päev. Ta suudab otsustaval momendil end kokku võtta. Ta tahab medalit nii meeletult, et võtab end kokku ja suudab selle ära teha.“

„Ma ei tea, millest mu närvid on tehtud,“ kommenteeris Differt Kanal 2 otse-eetris. „Täna lihtsalt sujub. Mul on samuti närvid läbi, aga teistel on ilmselt palju raskem vaadata.“

Eesti aja järgi kell 20 algavas poolfinaalis läheb Differt vastamisi maailma esinumbri, Hong Kongi epeenaise Vivian Man Wai Kongi vastu. „Tunnen ka poolfinaali vastast, Honkongi vehklejat. Tänavu pole temaga kokku läinud, aga varem küll. Tean, mida tema vastu teha ja eks näis, kuidas läheb,“ lisas Differt.

Teise finalisti selgitavad ungarlanna Eszter Muhari ja prantslanna Auriane Mallo-Breton.