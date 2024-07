DELFI PARIISIS | Olusid valesti hinnanud Eesti neljapaat jäi eelsõidus viimaseks. Raja: vastased, raisk, on kõik jube tugevad

„Lootsin, et Itaalia ja Poola pole nii kiired ning suudame nendega kauem koos olla,“ tõdes peale võistlust Raja. „Kuid üldiselt jäi mõrkjas maitse suhe, sest oleksime tahtnud olla kiiremate paatidega rohkem koos. Teisalt piisas väikesest ebakõlast, et see vahe hakkaks kärisema. Kuid ühe võistluse käigus on võimalik oluliselt kiiremaks saada.“