DELFI PARIISIS | Kas neljapaat edestab eelsõidus medalisoosikuid ja kindlustab koha finaalis?

Olümpial on kohal üheksa paatkonda, mis on jagatud kahte eelsõitu. Eesti võtab teises eelsõidus mõõtu Itaalia (Luca Rambaldi, Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Andrea Panizza), Poola (Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja, Mirosław Ziętarski) ja Šveitsiga (Dominic Condrau, Jan Jonah Plock, Scott Bärlocher, Maurin Lange), kes said eelmisel MM-il vastavalt teise, kolmanda ja kuuenda koha. Eesti kindlustas pääsme mäletatavasti hiljem Luzerni regatil.

Samad kolm riiki moodustasid esikolmiku ka tänavusel EM-il, aga seal polnud kõik koondised kohal oma kõige eesrindlikumas rivistuses. Pariisi kesklinnast 30 kilomeetri kaugusel Vaires-sur-Marne’i kompleksis toimuvas eelsõidus neljast paadist kaks paremat pääsevad olümpiafinaali, ülejäänud jätkavad vaheringis.

Kahe sekka jõudmine pole lihtne ülesanne, sest Itaalia ja Poola on Hollandi järel olümpia suuremad medalisoosikud. „Itaalia tugevdas paati, sest nad tõid kahesest üle Luca Rambaldi (paatkonnast jäi välja Nicolò Carucci – toim),“ selgitas olümpia eel paatkonna peatreener Veikko Sinisalo. „See tähendab, et neljane on olümpial itaallaste esipaat. Eelmisel aastal oli kahene neil tugevam, kuid nüüd on nad parimad mehed pannud neljasesse ning üritavad Hollandi ja Poolaga võidelda.“

Viimasel kolmel olümpial jõudis Eesti neljapaat finaali, sest Londonis (Andrei Jämsä, Allar Raja, Tõnu Endrekson, Kaspar Taimsoo) saadi neljas, Rio de Janeiros (Andrei Jämsä, Allar Raja, Tõnu Endrekson, Kaspar Taimsoo) kolmas ning viimati Tokyos (Jüri-Mikk Udam, Allar Raja, Tõnu Endrekson, Kaspar Taimsoo) kuues koht.

Peatreener võistluse eel suurt kohalist sihti meestele ette ei pannud. „Ootan seda, et nad sõidaksid oma võimed välja. Me ei tea, mida teevad meie vastased, aga kui meie teeme oma ära, siis on hästi. Olgu tulemuseks medal või mitte. Kui pingutame endast ja paadist kõik välja, mehed sõidavad hea rütmiga ja võitlevad, siis on kõik hästi,“ märkis ta.