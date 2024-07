DELFI VIDEO | Vaata ja naudi! Ajalugu teinud Ricky Wysocki pani Tallinna Lauluväljakul kokku hullumeelse ringi

Turniiri avapäeva järel on Wysocki (-16) edu järgmiste ees mäekōrgune. Teist kohta jagavad ameeriklased Kyle Klein ja James Proctor ning soomlane Väino Mäkelä, kes kõik said kirja tulemuse 10 alla par’i. Järgmised jäävad neist maha kahe viskega.