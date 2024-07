FOTOUUDIS | Olümpialipp heisati Pariisis tagurpidi

Avatseremoonia üks alatine kandev osa on ka lippude heiskamine. Olümpialipul on viis läbipõimunud rõngast, mis ühe tõlgendusena sümboliseerivad viit maailmajagu. Üleval on sinine (Euroopa), must (Aafrika), punane (Ameerika), all omakorda kollane (Aasia) ja roheline (Austraalia).