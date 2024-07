Kalev/Cramo palkas viimase välismaalase. Rannula: ta oli radaril ka kahel eelmisel suvel

„Tape on olnud radaril juba kahel eelneval suvel. Ta on kahe hooajaga Euroopas stabiilselt arenenud ja nüüd saime lõpuks võimaluse ta Kalevisse tuua,“ rääkis Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula pressiteate vahendusel. “Otsisime puhast keskmängijat, kes oleks füüsiline ja hea lauas ning ka korralik skoorija korvi all. Samas ei tahtnud järgi anda liikuvuses. Patrickul peaks kõik need omadused olemas olema ja arvan, et alati on hea näitaja, kui keskmängijad võitvas meeskonnas suuri minuteid saavad.“