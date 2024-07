Martinsoni olümpiablogi: üle 26 aasta taas teleri ees. Teadmatus. Kuhu klikata, kust vaadata, mida vaadata...

Aeg on teinud spiraali ja taas sealmaal, et silmad tuleb liimida olümpiamängude ajal teleriekraani külge. Viimati juhtus see aastal 1998, mil Kristina Šmigun-Vähi läbis Nagano suusarajal 30 km ühe käega (rahvuslik vigastus sai alguse tema lõhutud rangluust) ning Jaak Mae ja Andrus Veerpalu andsid kuuenda ja kaheksanda kohaga märku, et midagi on tulemas. Tuligi, ehkki Veerpalu rühkis Maest ette. Ei tea miks?

Siinkirjutaja esimesed olümpiamälestused on pärit aastast 1964, kui Ants Antson end Insbruckis kullale uisutas. Telepildist on mälestused ähmased – no mida nelja-aasteselt oodata – küll aga see, et väike sõrm pidi suus olema, nagu isal, et ärevust leevendada ja järgmised nädalad sai villasokkides parkettpõrandal ühest toast teise uisutatud, nagu Antson, üks käsi selja taga.