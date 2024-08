MARTINSONI OLÜMPIABLOGI | Sport on terviseks! Naismaadleja nälgis, oli joomata, pumpas end verest pooltühjaks, sattus haiglasse, aga kaotas ikka medali. Luumurd toonuks hõbeda

Kui mõni aasta tagasi, mil olümpia maadlusturniir toimus vaid ühel päeval, oli vaja õiges kaalus olla eelmisel õhtul enne matile astumist. Nüüd aga ka päev hiljem, kui toimuvad medalimatšid. Ning see sai indialannale Vinesh Phogatile saatuslikuks.

Selgitus, miks raskejõustiklased ei võiks võistelda selles kaalus, milles tavaelus on, vajaks kui mitte raamatut, siis pikemat esseed. Aga säärane on ala spetsiifika. Kahel eelmisel olümpial medalist napilt ilma jäänud Phogatiga on aga erilugu – seni võistles ta kuni 53-kiloste kategoorias, kuid ühtäkki kerkis Indias sellesse kaalu tõsine konkurent Antim Panghal, kes võitis MM-il pronksi ja teenis sellega olümpiapääsme. Phogatil oli kaks võimalust: kas loobuda unistusest või asuda võistlema kuni 50-kiloste seas. 29-aastane maadleja valis teise variandi ja kärpis tavaelu kaalu seitsme kilo võrra.