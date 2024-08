MARTINSONI OLÜMPIABLOGI | Kuidas prantslase võimas ja silmapaistev meheau Pariisi olümpial üleilma kuulsaks sai

Pariisi olümpiamänge edastavad telemehed said enne mänge täpse juhise, mida näidata, kuidas näidata ja millele mitte mingil juhul kaameraid suunata ja fokuseerida. Jutt puudutas intiimseid piirkondi, ja just õrnemal sool. Vale on esitleda seksuaalsust sportlikkuse asemel. Ei mingeid kaadreid rindadest, säärtest ja tagumikest, kuigi just selle taustal näitavad rannavõrkpallurid sõrmedega ründekombinatsiooni.