Kui pole 26 aastat olümpiamänge telerist ja eestimaiste kommentaaridega vaadanud, siis ei oska justkui midagi oodata. Et on nagu on, ugrimaine. Tegelikult pole väga hull, nii mõndagi on aplausiväärt, samas tekib küsimusi. Õnneks lahendab lõpeks kõik probleemid Go3 kanali olümpiaprogramm, kust saab pildi igast võistluspaigast.