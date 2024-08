MARTINSONI OLÜMPIABLOGI | Kes tuhandeid ei korja, see miljoneid ei saa. Duplantise aus ülestunnistus, miks ta ületab maailmarekordeid sentimeetri kaupa

Tore on olla maailma parim kergejõustiklane ja ajast sedavõrd ees, et noppida maailmarekordeid nagu sügisel pohli, kui enesetunne vähegi lubab. Jutt käib mõistagi Ameerika-Rootsi teivashüppajast Armand „Mondo“ Duplantisest, kes võitis Pariisi olümpial järjekordse kulla, ja, üllatus-üllatus, taas ilmarekordiga, mis on nüüd 6.25.