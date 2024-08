MARTINSONI OLÜMPIABLOGI | Coubertani idee – olümpia olgu vaid meestele – ei teostunud. Aga kas on vaja vägisi naiste-meeste võrdsust taga ajada? Ja miks on naised võrdsemad?

Coubertani üks idee, miks on vaja taastada olümpiamängud, peitus soovis tugevdada valgete meeste füüsilisi võimeid. Naised ei haakunud olümpiaga kuidagi. Coubertain suutis kuidagiviisi taluda, et õrnem sugu osaleb spordipeol aristokraatlikel aladel – tennises, golfis, vibulaskmises – aga mitte enamat.

Naised arvasid aga teisiti. 1922. aastal korraldati Pariisis esimesed naiste olümpiamängud, kus osales 77 atleeti 13 spordialal, peamiselt kergejõustikus. Nähtu jättis paruni hinge sügava jälje. „See on kõige tülgastavam vaatepilt, mida inimsilmad on näinud,“ kirjeldas ta naiste sporditegemist ning andis teada, et olümpia jäägu ainult meestele.