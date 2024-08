MARTINSONI OLÜMPIABLOGI | 4 põhjust, miks Pariisi olümpia on ajaloo halvim. Miks peab olema sugude võrdsus, kui võrdust pole, tõstma esile seksuaalsust ja kahjustama loodust?

Noor kolleeg avaldas Delfis suurepärase artikli „4 põhjust, miks Pariisi olümpia on ajaloo parim: LGBTQ ja keskkonnahoid kuulutavad tulevikku“. Lugu on suurepärane seetõttu, et peegeldab noore põlvkonna elukogematust ja arusaamu, mida kujundab tik-toki kiirmeedia. Pole süüvimist, läbimõtlemist ega taustainfot. Kõiki neid punkte võiks kirjeldada hoopis vastupidi: 4 põhjust, miks Pariisi olümpia on ajaloo halvim. Kurb on aga see, et eksiteele viidud tik-tok noored hakkavad kujundama meie tulevikku.