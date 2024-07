Euroliiga MVP naasis Kreekasse, Madridi Reali eesliin on varasemast veelgi nimekam

Ibaka siirdus Reali

34-aastane ja 211 cm pikkune Ibaka on Hispaania korvpalliga tuttav, sest ta on mänginud klubikorvpalli nii Realis kui ka Manresas ja eelmise kümnendi alguses esindas ta Hispaania koondist. Tema auhinnakapis on 2011. aasta EM-tiitel ja 2012. aasta olümpiahõbe.

Reali jaoks on Ibaka Prantsusmaa tsentri Vincent Poirier’ asendus. Poirier siirdus sel suvel Istanbuli Anadolu Efesisse. Ibaka hakkab minuteid jagama tiimi esitsentri Walter Tavaresiga, kes sõlmis Madridi klubiga lepingu 2029. aastani. Lisaks Ibakale on Real suvel võistkonda toonud ka tagamehed Andres Felizi ja Xavier Rathan-Mayesi, lahkunud on Poirier kõrval Fabien Causeur ja Carlos Alocen. Rudy Fernandezi ja Sergio Rodriguezi jaoks on (klubi)karjäär lõppenud.