Prantsusmaa tõkkesprinter kannab olümpia avatseremoonial pükste asemel seelikut

22-aastase Zhoya ettevalmistusest olümpiaks ilmus sel nädalal dokumentaalfilm. Muuhulgas on seal lõik, kus ta küsib Prantsusmaa koondise rõivadisaineritelt luba avatseremoonial pükste asemel seelikut kanda.

„Kui naistel on õigus pükse kanda, võiks olla normaalne, et meestel on võimalus kanda seelikuid. Oleme 2024. aastas, võime kanda mida iganes,“ rääkis ta.