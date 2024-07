Ott Tänak enne Soome rallit: usun, et meil on edu saavutamiseks mõlemad tingimused täidetud

Soome ralli peetakse 1.-4. augustini Jyväskylä ümbruses. Tänak rääkis Hyundai pressiteate vahendusel, et kõik tingimused heaks tulemuseks on loodud.

„See on kalendris üks mu lemmikvõistlusi. Samas tean, kui palju väljakutseid võib sel rallil olla ja austan Soome ralli erilist profiili väga. Siin edu saavutamiseks on vaja kahte asja: kogemust ja enesekindlust. Usun, et meil on mõlemad olemas ja minu eesmärk on maksimaalselt ära kasutada edusamme, mida Lätis tegime,“ lausus Tänak.

Enne Soome rallit on teisel Hyundai sõitjal Thierry Neuville’il 145 punkti, Tänakul 137 punkti ja Toyota sõitjal Elfyn Evansil 132 punkti. Liiga kaugel pole ka kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier (Toyota), kes pole kolmel etapil kaasa teinud, aga on sellegipoolest kogunud 117 punkti.

Hyundai tiimijuht Cyril Abiteboul märkis, et nende eesmärk on suurendada edu nii individuaalses kui ka võistkondlikus arvestuses. Konstruktorite arvestuses on Hyundail 351 ja Toyotal 350 punkti.

„Peame keskenduma juba esimesel Soome jõudmise päeval õigete otsuste tegemisele. Lätis nii ei läinud ja see maksis meile valusalt kätte. Meil on Soomeks palju õppetunde ja tahame Toyotale nende koduõuel lahingu anda. See pole lihtne, sest nad toovad kohale viiepealise Rally1 autode armee. Võitlus punktide nimel on karmim kui ühelgi senisel etapil,“ ütles Abiteboul.