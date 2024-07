OTSEBLOGI PARIISIST | Olümpiamängud saavad suurejoonelise avapaugu!

Kohapealt peaks avapidu vaatama 300 000 inimest, üle linna on paigutatud 80 suurt ekraani.

6-kilomeetrise “rongkäigu“ start on Pont d’Austerlitz’i ehk Austerlitzi silla all. Iga „rongkäiku“ meetrit saadavad artistid, akrobaadid või mõned muud meelelahutuse elemendid.

Olümpiatule süütaja nimi hoitakse viimase hetkeni rangelt saladuses. Arvatakse, et esimest korda võib seda vastutusrikast rolli täita kaks sportlast - mees ja naine. 2021. aasta Tokyo olümpiatule süütas tennisetäht Naomi Osaka.

Üle linna on paigaldatud rohkem kui 40 000 teetõket, turva- ja politseioperatsiooniga on seotud 45 000 politseinikku, jälgimisdroonid, 10 000 sõjaväelast ning snaiperid katustel. Tegevuses on ka 20 000 eraturvameest.