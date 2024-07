Esapekka Lappi väldib täishooaega nagu katku, isegi 50 miljonist eurost ei piisaks

„Olin nii pikalt puhkusel, et Hyundai tiimijuht küsis minult alles kolmapäeval, kuidas mul läheb. Me polnud nii ammu rääkinud,“ ütles Lappi portaalile Rallit.fi ja lisas, et ei tea, mida järgmistel hooaegadel teeb.

Ent selge eelistus on soomlasel olemas. „Osalise koormusega sõitmine tundub väga hea lahendus. See võiks huvi pakkuda küll,“ rääkis ta.

Täishooajaga kaasneks suurem teenistus, aga see Lappit ei huvita. „Raha avab võimalusi, aga see pole mingi lahendus. Ja see ei too õnne. Isegi kui mulle pakutaks 50 miljonit eurot, ei sõidaks ma kogu hooaega,“ märkis ta.