DELFI PARIISIS | Johanna Talihärm: spordil on võime näidata, et tegelikult võib ka rahulikult koos eksisteerida

Laskesuusatajana Eestile kuulsust toonud ja ka 2024. aasta MM-il neljanda koha saanud naiskonda kuulunud Talihärm viibib Pariisis kokku kümme päeva. Ta saabus siia juba 20. juulil ning osales koos ROK-i presidendi Thomas Bachiga ka olümpiaküla avamisel.

Teel olümpiakülla Delfiga kohtuma tiirutas Talihärm tunde moepealinna liikluses - õigest teeotsast mööda, ringiga tagasi ja nii mitmeid kordi. Põhjuseks erinevad teesulud, mis üllatavad isegi olümpia ametliku transpordi juhte.

„Olümpial on alati nii, et kui mõtled, et mingi asi võtab pool tundi, siis kulub selleks tegelikult poolteist tundi. Igal pool on turvameeskonnad: olümpiakülla sisenedes, hotelli minnes. Järjekorrad. Ummikud. Pariisis on juba niigi ummikud, pange veel olümpiamöll otsa. Kui pooled tänavad on kinni, pakub liiklus üllatusi. Olümpia paratamatus,“ nentis Talihärm olümpiakülla lõpuks kohale jõudnuna.

Talihärma „töökoht“ asub samuti olümpiakülas. ROK-i sportlaskomisjoni liikmena teeb ta sportlaste seas teavitustööd ROK-i erinevate programmide ja koolitusvõimaluste kohta ning kutsub neid osalema järgmistel sportlaskomisjoni valimistel.

„Esimestel päevadel olid ainult pikad koosolekud ja kohtumised, üheskoos ROK-i juhatuse ja Bachiga vaatasime olümpiaküla üle. Põhiliselt julgustame me sportlasi osa võtma erinevatest ROK-i programmidest ja räägime neile, mis see sportlaskomisjon üldse on. Oleme nii-öelda ühenduslüli ROK-i ja sportlaste vahel,“ selgitas Talihärm. „Sportlased kõnnivad meie kontorist mööda. Ise me neid segama ei lähe. Kes huvitub, sellega räägime. Sportlaskomisjonis on 22 liiget. Oleme seal paigas vahetustega.“

Kas eestlased on sind siin nähes üllatunud?

Mõned on. Mõned teavad, et siin olen. Nägin siia tulles hotelli juures ametlikus transpordipeatuses kogemata Eesti vabatahtlikku, kes sõidab siin autoga. Ta vaatas, et tuttav nägu, uuris kaelakaarti ja ütles: „Ongi Johanna!“ Palusime, et äkki saame tema auto peale, aga järjekorra tõttu ei õnnestunud.

Mida sa olümpiast ootad?