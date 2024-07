DELFI PARIISIS | Janika Lõiv omapärasest hooajast: olen naljaga öelnud, et kui oleksin esimest aastat sportlane, oleksin ala maha jätnud

„Olen siin praeguseks kaks päeva treeninud. Rada on väga kuiv hetkel, mis teeb selle libedaks, sest seda on tugevaks sõidetud ja peal on kiviklibu. Täna oli suurem arutelu rehvide osas, lisaks tegelesime tehnilise poolega,“ kirjeldas Lõiv Pariisi olümpiakülas ajakirjanikele viimaseid päevi ja ettevalmistust pühapäevaseks sõiduks. „Väga palju ringe oleme teinud koos tehnikatreeneriga (hispaanlane Jesus Castellanos Torres - K.R.), kes on aidanud leida parimaid sõidujooni. Rada on põnev ja lubab kiiret sõitu.“