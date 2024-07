Kalev/Cramo sõlmis lepingu kogenud USA tagamängijaga

Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula ootab Smith’ilt eestvedaja ja otsustaja rolli: „Arik Smith on juba suurte kogemustega mängija, kes on ennast tõestanud erinevates liigades. Tal on väga head liidriomadused ja on võimeline nii mängu juhtima kui skoorima. Tegemist on tugeva ja atleetliku tagamängijaga, kes peaks ka meie kaitsemängu nõuetele vastama. Eelkõige ootan temast tugevat liidrit nii platsil kui platsi ääres ja otsustajat mängu lõppudes,“ lausus Rannula pressiteate vahendusel.