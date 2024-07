DELFI PARIISIS | Veteran-delegatsioonijuht Martti Raju: hulluks läheb asi siis, kui bussijuht võistluspäeval jama kokku keerab

Saabunud suurele spordipeole, mille suurejooneliseks avapauguks alles valmistutakse, tabab sportlasi ja ajakirjanikke alati ahastus: enamik asju ei toimi nii, nagu on raamatus kirjas ja kokku lepitud. Järjekorrad on pikad, bussid ei välju õigel ajal. Väsimus, nälg, janu. Kõik on kole ja paha. Ähmi täis on ka vabatahtlikud, kes on küll treenitud, kuid kohkuvad samuti töötempo ja ootamatute olukordade ees. Tulemuseks on väiksemat sorti kaos.