Karm loos: esimest olümpiakulda jahtiv Djokovic võib varakult Nadaliga vastamisi minna

Suure tähelepanu all on kahtlemata ka karjääri viimast turniiri mängiv Andy Murray. Vahetult enne loosimist tegi aga kahekordne olümpiavõitja teatavaks, et osaleb sedapuhku vaid paarismängus, kus tema partneriks on Daniel Evans. Muuhulgas võivad britid vastamisi minna Nadali ja Alcaraziga, kuid mitte enne finaali.