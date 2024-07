Autoralli EM-sari liigub asfaldile tagasi. Roomas stardib koguni 90 autot

ERC põhiklassi registreeris 43 võistluspaari, kes meistrivõistluste punktide pärast võistlema hakkavad. ERC3 klassis on kirjas kuus võistluspaari ning ERC4 klassis kaheksa. Rooma ralli ei kuulu ERC Junior klassi kalendrisse.

Kokku läbitakse asfaldil 189,52 km, millest natukene üle poole sõidetakse laupäeval (95,86 km). Pühapäeval läbitakse 93,66 km. Ralli alustab reedel Eesti aja järgi kell 11.31, kui sõidetakse vabatreening ning kvalifikatsioonikatse. Esimese katse start on kell 21.05, mille pikkus on 1,30 km. Nii laupäeval kui ka pühapäeval sõidetakse kolm korduvkatset, millest pikim on SS9/SS12 (Rocca di Cave – 32,30 km) ning lühem SS8/SS11 (Fiuggi – 5,90 km). Punktikatse toimub pühapäeval kell 17.05 Eesti aja järgi.