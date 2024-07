Kevin Durant jääb olümpial avakohtumisest eemale

„Me ei mõtle Kevini asendamisele,“ oli USA treeneri Steve Kerri selge ja otsustav seisukoht, kui temalt tema mängija kohta küsiti, kirjutab Inside The Games.

Durant jättis vahele kõik OM-i eelsed kontrollkohtumised. Suuremate võitudega alustanud ameeriklased alistasid lõpuks kõik viis vastast. Kõige napimad võidud tulid Lõuna-Sudaani ja Saksamaa üle.

Kerri juhtimisel ei muutu treenerite plaan Duranti suhtes. Vaja on puhata ja taastuda, et staarründaja oleks otsustavaks faasiks valmis.

USA koondist ootab esimene olümpialahing 28. juulil, kui minnakse vastamisi Serbiaga.

Eksperdid arvavad, et tõenäoliselt astub Durant esimest korda väljakule 31. juulil. Siis mängitakse teises alagrupimängus eeldatavalt kõige lihtsama vastase Lõuna-Sudaani vastu. Samuti peaks ta osalema mängus alagrupiturniiri viimases kohtumises Puerto Rico vastu.

35-aastane ääremängija jahib oma neljandat olümpiakulda, olles võtmemängija kolmes viimases olümpiakoondises (2012, 2016 ja 2020). Ta mitte ainult ei osalenud, vaid oli ka parim korvikütt. Durant on lähedal, et saada maailma esimeseks meessportlaseks, kes on võitnud võistkonnaalal neli olümpiakulda.

Sellist ajalugu arvestades on arusaadav, miks treener Kerr on olnud nii kannatlik. Kuigi see läheb vastuollu paljude fännide ja ajakirjanike arvamustega.

Duranti olukorda on hakatud seostama ja võrdlema Kawhi Leonardi omaga. Leonardi paremas põlves oli kerge põletik ning ta asendati kohe Derrick White’iga, kuigi väidetavalt ei olnud mängija olukord üldse nii hull.

Küsitakse, miks Kawhi Leonardit koheldi teistmoodi ja miks on Durantiga nii palju kannatlikkust? Eriti kui tundub, et Duranti seisund on oluliselt hapram kui koondisest välja langenud LA Clippersi mängijal.