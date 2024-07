OTSE DELFI TV-s | Tattar põrus Euroopa Discgolfi Festivali avapäeval, ameeriklane Wysocki tegi ulmeringi

Naiste võistlust juhib esimese ringi järel soomlanna Heidi Laine, kes läbis 18 rada 55 viskega (9 alla par’i). Talle järgneb kaasmaalanna Eveliina Salonen (-7), Kaidi Allsalu (-5) on kolmas. Esikohakonkurentsis on reedese päeva järel ka Keiti Tätte (-4), kes on neljas.