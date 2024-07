„See on hullumeelne ja lihtsalt metsik!“ Discgolfimaailm on lauluväljakul nähtust heas mõttes šokis

Euroopa Discgolfi Festival sai avapaugu kolmapäeval maailmas ainulaadse staaride mõõduvõtuga. Laulukaare alla oli kohale tulnud ligi 3000 inimest, kes said peale kettagolfistaaride kaugus- ja täpsusvisete ja puttimise nautida kahes osas Karl-Erik Taukar Bandi etteastet.

Selleks, millist positiivset vastukaja see õhtu sai, polnud valmis mitte keegi. Šokis on nii USA kettagolfimeedia, mängijad ise kui ka kõik asjaosalised. Olgugi et oma lemmikud Kristin Tattar, Silver Lätt ja Albert Tamm jäid pidama poolfinaali, oli tegu õhtuga, mis jääb pikaks ajaks meelde.