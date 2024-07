Maailma esireket Sinner ei saa haiguse tõttu Pariisi olümpial võistelda

Nimelt on Sinner haigestunud angiini, mistõttu peab 22-aastase itaallase olümpiadebüüt edasi lükkuma.

„Pean kurbusega teatama, et ei saa Pariisi olümpial võistelda. Pärast edukat treeningnädalat hakkasin end halvastu tundma. Puhkasin paar päeva ja läksin seejärel arsti juurde, kes diagnoosis mul angiini ja soovitas mitte mängida,“ selgitas Sinner. „Olümpia oli üks mu selle hooaja suurtest eesmärkidest. Olin tõesti väga elevil, et oma riiki esindada, aga edu kõigile Itaalia sportlastele, kellele nüüd kodust kaasa elan.“