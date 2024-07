„Tulin teadlikult varem kohale, kuna ILCA klassis antakse paadid korraldajate poolt ja seetõttu võib üllatusi esineda. Tegelikult olen isegi liiga vara kohale tulnud. Olin arvestanud, et tehnilisi viperusi on rohkem ja selles suhtes on paar päeva varus. Tavaliselt asjad ikka nii hästi ei suju,“ selgitas Rammo teisipäeval Eesti ajakirjanikele.