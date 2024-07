DELFI FOTOD PARIISIST | Olümpialinn tervitab lennujaama saabujaid tasuta kohvi ja crossaint’iga

Charles de Gaulle’i lennujaama saabudes pole võimalik mitte aru saada, et oled jõudnud olümpialinna. Juba lennult maha tulles leiab rahvusvahelises tsoonis igal sammul olümpiavärvidesse ehitud fotonurgakesi, mida reisijad ka agaralt kasutama tõttavad. Samasugune muster kordub ka pagasilindi juures.

Esmamulje loomises on Pariisi olümpia korraldajad meistrid. Vabatahtlikud naeratavad juba enne, kui pagasisaali uksest sisse oled astunud ning vormistavad sulle kaelakaardi ära nagu niuhti! „Ega sul ei juhtu märki olema?“ küsivad nad. Mõned asjad ei muutu kunagi. Kaelakaardi paelale kinnitatavad olümpiamärgid on jätkuvalt kõva valuuta. Viisakas on neid ka enda teekonnale jäävatele vabatahtlikele jagada - selleks puhuks pani Eesti olümpiakomitee oma ajakirjanikele neid kaasa terve sületäie.