KINNITATUD | Esimesed e-spordi olümpiamängud toimuvad 2025. aastal Saudi Araabias

Rahvusvahelise Olümpiakommitee president Thomas Bach sõnas pärast otsust: „See on ROK jaoks täiesti uus ajastu. Üldkogu otsusega loodavad e-spordi olümpiamängudega püsime me kaasas digirevolutsiooni kiire arengutempoga. E-spordi kommuun, mis on esindatud meie e-spordi komisjonis on algatusega entusiastlikult tegelenud, mis tõestab taaskord olümpia brändi ja väärtuste atraktiivsust noorte inimeste seas. Saudi Araabia rahvuslik olümpiakommitee toob selle projekti raames endaga kaasa suurepärase, kui mitte öelda unikaalse kogemuse e-spordi valdkonnas. See koostöö põhineb olümpiahartal ja väärtustel.“