Flora peatreener San Marino klubiga tehtud viigi järel: rahul ei saa olla

„Rahul ei saa olla. Kindlasti ei olnud viik see tulemus, mille järgi siia tulime. Tekitasime võimalusi, kuid mitte piisavalt. Vajame teatud arvu võimalusi, et väravaid lüüa. Selles mõttes ei ole kindlasti rahul,“ sõnas Viik mängujärgsel hommikul Delfi Spordile. „Olukordade realiseerimine on suures plaanis enesekindluse küsimus. Loome momente, kuid me ei lahenda neid piisavalt kliiniliselt.“