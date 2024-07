Kõik märgid viitavad, et Sebastien Ogier sekkub ikkagi tiitliheitlusesse

Ogier oleks pidanud sõitma ka Poola rallil, aga sealt jäi ta võistluseelse avarii tõttu eemale. Prantslane on viie etapiga kogunud maksimaalsest 150 punktist koguni 117 ning tema arvel on kaks esi- ja kolm teist kohta.

Latvala ütles portaalile DirtFish, et praeguse seisuga pole Ogier’ võimalused individuaalsesse tiitliheitlusesse sekkuda kustunud, aga tema huvi seisneb eelkõige võistkondliku arvestuse esikoha püüdmises. Enne järgmisel nädalal peetavat Soome rallit on Hyundail 351 ja Toyotal 350 punkti.

„On selgelt näha, et kui paneme välja kõik tipud, on meie punktisummad suuremad. Pole kahtlustki, et kaks maailmameistrit (Ogier ja samuti poolikut hooaega tegev Kalle Rovanperä - toim.) teevad võistkonda tugevamaks. Sel juhul on meil paremad võimalused tiitlite eest võidelda. Ja selles mõttes oleks hea, kui Ogier sõidaks kõikidel allesjäänud rallidel,“ rääkis Latvala.