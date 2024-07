Tänakule positsiooni loovutanud Evans tunnistas pühapäevaseid raskusi: meil pole hästi läinud

Kui Hyundai sõitjad Ott Tänak ja Thierry Neuville on pühapäevadel maksimaalsele 12 punktile tihti kas lähedale jõudnud või selle paaril korral isegi ära teinud, siis Evans on üle 10 punkti kogunud vaid Rootsis. Viimasel rallidel on saak jäänud napiks, näiteks Poolas piirdus ta nelja ja Lätis viie punktiga.

„Pühapäevad on meile probleeme valmistanud, kindlasti rohkem kui mõned muud tulemused. Ralli kokkuvõttes oleme olnud parematel kohtadel. Aga on selgelt näha, et pühapäevad pole hästi läinud," vahendas Evansi sõnu portaal Rallit.fi.

Pealegi pole Evansil olnud tänavu ühtegi tõeliselt säravat rallit, sest esikohta pole tal ette näidata.

„Ma ei ole selle üle kuigi õnnelik, aga samas ei saa ma öelda, et ma oleks väga mures. Horvaatias olime võidule vähemalt lähedal, me oleks pidanud selle ära tegema. Aga on tõsi, et peaksime võitma,“ sõnas ta.

MM-sarja järgmine etapp peetakse 1.-4. augustini Soomes. Enne seda on Neuville’il 145, Tänakul 137 ja Evansil 132 punkti. Kaugele ei jää maha ka Evansi tiimikaaslane Sebastien Ogier, kellel on 117 punkti.