Baskonia palkas korvi alla vägeva füüsisega ameeriklase, lisajõudu on tulemas ka NBA-st

Viimasel kolmel hooajal Monacos mänginud USA ja Aserbaidžaani passiga Hall sõlmis Baskoniaga kahe aasta pikkuse lepingu. 26-aastasel ja 208 cm pikkusel atleetlikul keskmängijal on ka NBA kogemus, ta on platsile saanud 22 põhiturniiri ja kolmes play-off’i kohtumises.

Lähipäeval on Baskonia kohta oodata veel uudiseid. Ajaleht Noticias de Alava kirjutas, et nigeerlasest suure ääre Chima Moneke (28) siirdumine Belgradi Partizani on sisuliselt kindel. Baskonia ei soovinud küll Monekest loobuda, aga 800 000 euro suurune väljaostusumma pani neid meelt muutma.