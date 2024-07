Selgusid sportlased, kes kannavad Pariisi olümpiamängude avatseremoonial Eesti lippu

30-aastane Pärnat on esimese eestlasena Pariisis ka võistlustules, sest 25. juulil on ta rajal naiste sportvibu kvalifikatsioonis. „Mul on väga suur au Eesti lippu kanda. Kindlasti tuleb Pariisi avatseremoonia teistsugune kui Tokyos, juba see on eriline, et sõidame Seine’i peal, rahvas elab kaasa. Tokyo olümpial marssisime tühjade tribüünide ees. Ootan seda uut kogemust väga,“ ütles Pärnat.

Eesti delegatsiooni juhi Martti Raju sõnul valiti lipukandjateks sportlased, kes on teinud silmapaistvaid tulemusi ning kehtestanud Eesti positsiooni teiste riikide seas. „Eesti judo on olnud pärast taasiseseisvumist esindatud kõikidel suveolümpiatel. Vähe sellest, meie judokad on sealt naasnud ka kolme medaliga. Vibulaskja varem Eesti lippu avatseremoonial kandnud ei ole, kuid tegemist on alaga, mis on juba mitu olümpiatsüklit järjest olnud kavas Eesti osalusel. Loodan, et nii Pärnat kui Kaljulaid kannavad Eesti lippu avatseremoonial uhkusega ning see annab neile ka indu teha häid tulemusi,“ ütles Raju.