Pariisis Seine’i jõel toimuval suveolümpiamängude avatseremoonial kannavad Eesti lippu vibulaskja Reena Pärnat ja judoka Klen-Kristofer Kaljulaid. „Avamisele tulek pole kohustus ja me kindlasti ei aja kõiki sinna. Neile, kel on järgmisel päeval võistlus, oleks see täielik hullumeelsus kuubis,“ tõdes Eesti olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju. „Pool koondist pole veel kohalgi ning osa on teistes külades (purjetajad Marseille’s ja laskjad Châteauroux’s – E. K.).“