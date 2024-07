Foto menüüst | Millega nuumati Eesti sportlasi NSVL-i koondise lennukis teel 1956 Melbourne’i olümpiale?

Eesti olümpiasportlastel on seoses eri kultuuriruumides kokku puutunud väga erinevate toiduelamustega alustades veini maitsemisest Pariisis sada aastat tagasi ja lõpetades kanavarvastest snäki maitsmisega Pekingis viimastel taliolümpiamängudel. Eesti sportlased on seetõttu ka tihti arvestanud, et toidu eksootilisusest või hinnast lähtuvalt oma moonakott võiks kaasas olla. 1936. aasta talimängudele minnes Garmisch-Partenkirchenisse oli kindla pealeminekuks soovituslik kaasa võtta Eestist juustu, rasva, võid, kilu jne.