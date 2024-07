Selgusid Eesti jalgpalliklubide võimalikud vastased eurosarja kolmandas eelringis

Zira on mullu Asrbaidžaani kõrgliiga teine meeskond ning karikavõistluste finalist, kes kaotas Euroopa liiga esimeses eelringis penaltiseeria järel Moldova klubile Tiraspoli Sheriff. DAC 1904 on saavutanud neljal korral Slovakkia kõrgliigas teise koha. Nad alustavad tänavust eurohooaega teisest eelringist, eelmisel eurosuvel piirduti Konverentsiliiga esimese eelringiga.

Diddeleng on 16–kordne Luksemburgi meister ja kaheksakordne karikavõitja, kes sai möödunud hooajal koduliigas kolmanda koha. Nad on kahel korral (2018/19, 2019/20) mänginud Euroopa liiga alagrupiturniiril, kuid eelmine aasta piirduti Konverentsiliiga teise eelringiga. Häcken on korra (2022) tulnud Rootsi meistriks ning kolmel korral Rootsi karikavõitjaks. Käimasoleval hooajal on Häcken Rootsi kõrgliiga kuues meeskond, eelmise hooaja järel said nad kaela pronksmedalid. Häcken tegi eelmine hooaeg klubi parima euroteekonna, kui mängiti Euroopa liiga alagrupiturniiri.