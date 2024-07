VIDEO | Iirlane tõestas, et olümpiaküla voodites on võimalik turvaliselt seksida

Pariisi mängude voodid on sarnaselt Tokyo olümpiale valmistatud papist, millega soovitakse ametliku selgituse kohaselt vähendada ökoloogilist jalajälge. Samas on voodid disainitud nii, et need kannatavad maksimaalselt 200 kilogrammist raskust. Seetõttu on õhku paisatud küsimus, kas sängis suguühtesse astumine on turvaline või mitte ja ehk ongi nende eesmärk hoida sportlaseid armatsemisest eemale.